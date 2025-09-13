Il presidente del Circolo Nautico Oristano Gian Marco Patta, 59 anni, è stato eletto oggi a Roma consigliere nazionale della Fick, la Federazione Italiana Canoa Kayak.

È il primo oristanese a entrare nel Consiglio della Federcanoa. Il nuovo presidente è Antonio Rossi, canoista che ha vinto tre ori, un bronzo e un argento alle Olimpiadi tra Barcellona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000 e Atene 2004.

L’elezione si è svolta oggi sabato 13 settembre nella sala della Scherma del Foro Italico, sede dell’Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva. Gli altri consiglieri sono Paolo Tommasini, Enrico Rossi, Daniele Epifanio Insabella, Adriana Gnocchi, Maurizio Carollo e Stefania Cicali. Infine, in rappresentanza degli atleti ,sono stati eletti Carlo Tacchini e Irene Burgo. I candidati erano in tutto 21.

Patta, allenatore di quarto livello europeo, titolo conseguito nel 20025 alla scuola dello Sport del Coni, che guida il Circolo nautico di Oristano dal 20214, è stato vice presidente del Comitato regionale della Federcanoa dal 1996 al 2011.

L’assemblea si è aperta con il conferimento al presidente del Coni Luciano Buonfiglio del titolo di Presidente onorario della Federazione Italiana Canoa Kayak: «L’Assemblea, con sentita partecipazione - è stato detto dal palco - approva la proposta all’unanimità e con vivo entusiasmo, esprime gratitudine per l’eccezionale contributo reso negli anni da Luciano Buonfiglio alla crescita della Federazione».

© Riproduzione riservata