Il Gal Terras de Olia ha aggiornato la graduatoria del bando per il sostegno ad attività di base nelle aree rurali. Per due Comuni si sta completando l'istruttoria, Magomadas (domanda da 150 mila euro) e Cuglieri (90 mila), con l’ammissione definitiva ai contributi che sarà confermata al termine delle verifiche tecniche dei progetti finalizzati al potenziamento dei servizi essenziali per la comunità.

Nel frattempo si è gia conclusa invece la procedura per il finanziamento di diversi Comuni del territorio: Zeddiani, Tramatza, Bauladu, Nurachi, Modolo, Santu Lussurgiu, Milis, Tresnuraghes, Sennariolo, Montresta, Tinnura, Bonarcado, Sagama e Scano di Montiferro. Gli interventi approvati sono diversificati e mirano a migliorare la qualità della vita con una somma complessiva già determinata e concessa dal bando che ammonta a un milione e 35 mila euro.

Il Gal evidenzia come i beneficiari devono presentare le domande di pagamento entro il 30 settembre 2025, al fine di consentire la liquidazione entro il termine perentorio del 31 ottobre. Si tratta di un passaggio importante per i piccoli comuni del Montiferru e della Planargia, che attraverso il sostegno del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo potranno investire in progetti mirati al miglioramento dei servizi per i cittadini, contrastando lo spopolamento e favorendo la qualità della vita nelle aree interne.

