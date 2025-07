Il Comune di Curcuris ha approvato la pubblicazione del Bando “Contributi allo sport per il 2024/2025”, nel periodo compreso tra settembre 2024 e luglio 2025. Ne potranno beneficiare i cittadini residenti a Curcuris che nell’anno sportivo relativo a quello del bando, abbiano svolto attività sportiva continuativa per non meno di 5 mesi. Il contributo sarà concesso solo ed esclusivamente a coloro che esercitano attività sportiva presso Associazioni Sportive Dilettantistiche, Federazioni sportive accreditate o Enti di promozione sportiva. Le richieste andranno presentate entro e non oltre il 30 settembre, via Pec (protocollo.curcuris@legalmail.it) o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune. Le istanze dovranno essere redatte secondo il modulo predisposto dal Servizio Sociale e Culturale, disponibile negli uffici comunali e sul sito istituzionale del Comune.

