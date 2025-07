Inclusione sociale e una opportunità di accompagnamento lavorativo per i soggetti svantaggiati. È il progetto ''INCLUDIS 2024'' riservato alle persone con disabilità del Montiferru nell'ambito del Plus ASL di Oristano distretto Ghilarza-Bosa, sostenuto e patrocinato dalla Regione.

Le persone deboli e fragili, con questo bando, potranno avere inserimenti lavorativi mirati e altre mansioni di inclusione sociale: «per creare un sistema diffuso e articolato di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone con disabilità, volto al recupero delle capacità di socializzazione e, più in generale, a un reinserimento sociale partecipato», spiega il bando. Possono partecipare persone maggiorenni e non occupate che abbiano disabilità riconosciuta 104/92 e simili, persone con disturbo mentale o dello spettro autistico già in carico ai dipartimenti di salute mentale; e con disabilità mentale e/o psichica in carico ai servizi socio-sanitari.

Saranno «prese in considerazione le prime 47 domande pervenute e con requisiti certificati presso il proprio Comune di residenza - comunica il distretto sanitario- per poi passare a 39 alla fase dell'Orientamento specialistico ed infine solo 26 potenziali beneficiari potranno accedere alla fase finale del tirocinio della durata massima di 24 mesi».

Le domande potranno essere trasmesse dai candidati a mano o tramite pec, con apposita modulistica del PLUS presso l'Ufficio Protocollo del comune di residenza, entro il 3 settembre prossimo.

