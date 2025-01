Il Comune di Mogorella ha aderito, tramite l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), al progetto di Servizio Civile Universale. Nello specifico, saranno 3 i volontari da selezionare, che verranno impiegati, nel 2025/2026, all’interno del progetto “Volontari nella Comunità”, settore Educazione.

L’obiettivo è potenziare i servizi educativi e di aggregazione rivolti alla comunità. In questo senso verranno messi in campo interventi che favoriscano la partecipazione degli anziani alla vita sociale del paese, coinvolgere i giovani, supportare la popolazione adulta, integrare i servizi scolastici e permettere ai familiari degli utenti di conciliare meglio le esigenze lavorative con quelle familiari e cura di minori e anziani.

Tra le azioni messe in campo lo sportello aiuto compiti, di animazione per i minori, attività ricreative e di socializzazione per anziani e le attività di ufficio connesse. Gli interessati a partecipare, di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, potranno presentare le domande entro il 18 febbraio prossimo, attraverso la piattaforma online disponibile sul sito istituzionale del Comune.

© Riproduzione riservata