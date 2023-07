È sicuramente uno dei percorsi più suggestivi. Ecco perché hanno partecipato in tanti. Circa settanta pellegrini provenienti da varie zone dell’Oristanese e non solo, lunedì scorso hanno percorso il cammino dalla basilica paleocristiana della borgata di San Giovanni di Sinis fino al faro di capo San Marco, passando lungo sentieri sterrati e ripidi. Con una vista mozzafiato. Per poi percorrere il percorso inverso.

Grande successo lunedì scorso per “Lodi alle Torri", iniziativa promossa da don Ignazio Serra dal 2014: è il parroco di San Vero Milis ma anche il delegato diocesano per la Pastorale del turismo, tempo libero e sport. Ogni lunedì, per tutto il paese di luglio e agosto, dal 2014 si prega tutti assieme e si cammina alla scoperta delle bellezze del territorio, lungo la costa del Sinis. Ma è anche un modo per attirare i turisti spiritualmente.

Tra i pellegrini questa volta era presente il parroco di Cabras monsignor Giuseppe Sanna e suor Anna Lisa Serra, missionaria per anni in Brasile. Due ore di passeggiata per un totale di 5 chilometri e mezzo.

La lunghezza varia da percorso a percorso, come pure il grado di difficoltà. Lunedì prossimo si terrà il quarto cammino. Si partirà alle sei del mattino da Mandriola per dirigersi verso Sa Mesa Longa. Il quinto cammino partirà da Punta S’Incudine e arriverà fino a Portu Suedda, il senso dalla pineta al monumento della Madonna di Spagna. Il settimo cammino è dedicato alle dune di Riola Sardo. Per l’ottavo appuntamento invece si andrà da Su Crastu Bianco fino alla Torre di Scab’e sai. Poi periplo dello stagno di Sal'e Porcus e infine tappa a San Salvatore di Sinis.

