Tra presente e futuro, traccia un bilancio il Consorzio Turistico “Due Giare”, con uno sguardo rivolto al 2024 a all’organizzazione di una nuova edizione del “2 Giare” Expo, vetrina dei sapori dei 13 comuni della Marmilla, che ha saputo far tesoro delle sue tradizioni e della sua identità culturale, anche in cucina.

Si è concluso da poche settimane “Giaras in Festa”, il primo cartellone unico delle iniziative estive dei paesi del Consorzio. «Un primo esperimento assolutamente positivo - commenta il presidente del Consorzio Lino Zedda - un parere condiviso dagli amministratori del nostro Consorzio e dalle Pro Loco. Un calendario unico ha una durata temporale molto più ampia, un’offerta più ampia e diversificata ed è sicuramente più visibile di un evento promosso singolarmente. Tutti siamo concordi nel riproporre questo calendario unico nel 2024, cercando di arricchirlo con nuovi appuntamenti».

Non solo, tra le iniziative sostenute anche “Rural Lab”. Due i nuovi spazi riservati alle imprese del territorio nella sede del Consorzio a Baressa e in un’altra struttura delle Due Giare, il centro di produzione culturale Move The Box di Villa Verde grazie al progetto dell’Unione di comuni “Alta Marmilla”. «Un progetto – aggiunge Zedda - che abbiamo proposto nella Strategia Nazionale delle Aree Interne e il nostro Consorzio ha dato la disponibilità delle sue strutture per ospitare uno spazio importante per tutto il territorio. Rural-Lab è uno spazio multifunzionale con tecnologie informatiche e tutto ciò che può consentire ad imprese già esistenti o future imprese di sperimentare prodotti, produzioni, promozioni. Tutto questo con attrezzature che il singolo imprenditore non si potrebbe permettere da solo».

Ora lo sguardo è rivolto al futuro del Consorzio. «È legato ai trasferimenti di fondi regionali – conclude Zedda - ma in attesa di capire quali saranno le nostre risorse per il 2024, inizieremo a breve la programmazione della nuova edizione del “2 Giare Expo”, una vetrina delle potenzialità del territorio del Consorzio, che si terrà anche nel 2024».

