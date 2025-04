Nella comunità cristiana di Ales, Curcuris e Zeppara guidata dal parroco don Emanuele Deidda proseguono i riti della settimana santa celebrati nelle tre parrocchie. “Siamo chiamati a vivere con fede e partecipazione il cuore del cammino cristiano – afferma il parroco- la Passione, Morte e Risurrezione di Gesù. Dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua – aggiunge- la liturgia ci offre momenti intensi per riscoprire la profondità del mistero pasquale”.

Le celebrazioni hanno preso il via ieri a Curcuris con la Via Crucis Lo stesso rito si ripete oggi ad Ales. Domenica 13 aprile la benedizione delle Palme si terrà a Curcuris alle 9.30, ad Ales alle 10. 30 e a Zeppara alle 18, per concludersi sempre con la messa solenne. Martedì 15 aprile ad Ales alle 21 la Via Crucis cittadina che si ripeterà nella frazione di Zepara mercoledì 16 aprile alle ore 20.

Giovedì 17 aprile coena domini a Zeppara alle 16.30, a Curcuris alle 19. Ad Ales la messa è alle 18 mentre alle alle 21. 30 ci sarà l’ora santa all'altare della preposizione e alle 22. 30 la processione della grande Croce dell'Addolorata da “cappelledda” alla cattedrale con il rito di s’ incravamentu.

Venerdì 18 aprile ad Ales alle 9 ufficio delle lodi in cattedrale e alle 18 solenne azione liturgica per le tre parrocchie con il rito di “ S’iscramentu” e processione del Cristo morto. Sabato santo 19 aprile ad Ales alle 23 solenne veglia Pasquale in Cattedrale per le tre parrocchie. Presiede il'arcivescovo Roberto Carboni.

Domenica di Pasqua 20 aprile le messe saranno a Zeppara alle 9. 45, 10.:30 a Curcuris e Ales, tutte precedute da S” Incontru”.

