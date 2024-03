Assistenza sanitaria sempre più carente. Nessun medico nemmeno per le feste Pasquali: meglio quindi non star male. La direzione della Asl ha fatto sapere che in nessun Ascot della Provincia, gli ambulatori istituiti per i cittadini rimasti senza medici di base, il lunedì di Pasquetta sarà presente il medico.

Questo nonostante l’emergenza sanitaria in corso e la chiusura della Guardia medica di Oristano e Cabras proprio in quei due giorni. Ancora non si sa infatti quali saranno le altre Guardie mediche attive della provincia il 31 e il primo. La direzione generale della Asl 5 in occasione delle festività pasquali ha rimodulato diversi turni degli ambulatori straordinari di comunità territoriale.

A Terralba ad esempio il turno previsto lunedì primo aprile sarà posticipato a martedì 2 dalle 13,30 alle 18,30. Il servizio è rivolto ai pazienti senza medico di base di Terralba e San Nicolò d’Arcidano. A Ghilarza il turno del primo aprile sarà posticipato al giorno dopo. Il servizio è rivolto ai pazienti senza medico di famiglia di Ghilarza, Abbasanta, Aidomaggiore, Norbello e Sedilo. A Gonnostramatza lunedì 1 aprile nessun camice bianco: il medico ci sarà venerdì 5 aprile dalle ore 15 alle 20. A Masullas il turno di Pasquetta sarà posticipato a venerdì 5 aprile. Il servizio in questo caso è rivolto ai pazienti rimasti senza medico di famiglia di Masullas, Baradili, Baressa, Gonnosnò, Mogoro, Morgongiori, Pompu, Simala, Sini e Siris. Non pochi insomma. Di certo le uniche porte aperte saranno quelle del Pronto soccorso: per i medici la Pasqua rischia di essere movimentata.

