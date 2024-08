Vietato sentirsi male durante la settimana di Ferragosto. Ad Oristano, ma anche nei paesi limitrofi, l’assistenza sanitaria è ridotta all’osso anche adesso nonostante la presenza dei turisti.

L’emergenza non si placa, con tutti i disagi del caso. Uno fra tutti la fila al pronto soccorso dell’Ospedale San Martino di Oristano. Dove tutti per forza, in assenza del medico di base, sono costretti a rivolgersi. Il 14 mattina le porte dell’ambulatorio della Guardia medica di via Carducci, a Oristano, sono rimaste chiuse. In tanti che avevano bisogno di un consulto medico non urgente o la prescrizione di un medicinale sono stati costretti a raggiungere il Pronto soccorso.

La fila delle persone in attesa era lunga già dalla mattina presto. Ma è solo l’inizio. Come ha fatto sapere la Asl di Oristano nel sito istituzionale, la guardia medica a causa della mancanza del medico non sarà attiva neanche oggi 16 agosto, ma nemmeno il 17, 18 e 19. Sempre la Asl ha fatto sapere poi che chi ha necessità può rivolgersi negli ambulatori limitrofi. Quali non si sa, non viene specificato.

Ma non va meglio nella vicina Cabras. Anche qua, sempre il 14 mattina nell’ambulatorio di via Tharros il medico non si è presentato. Dalle prime ore del mattino tanti turisti avevano bisogno di essere visitati. C'è chi aveva la febbre alta a causa di un’intossicazione alimentare, chi era stato punto da una medusa. Qualcuno ha aspettato invano per diverso tempo, altri invece hanno raggiunto subito l’ospedale. A Cabras i turni della Guardia medica non sono attivi oggi 16 agosto e il diurno di domenica 18 agosto. Sarà invece regolarmente attivo il turno di domenica 18 agosto dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo. Salvo altre modifiche.

