Il Comune di Gonnostramatza ha pubblicato il bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio e dell’artigianato. L’intervento, riferito all’annualità 2022, è previsto dal Fondo di sostegno alle attività locali economiche, artigianali e commerciali. Tra i requisiti per l’accesso, le imprese devono svolgere, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane) attraverso una sede legale o operativa nel territorio del Comune di Gonnostramatza, o intraprendono nuove attività economiche nel territorio comunale; sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda.

Gli interessati potranno presentare le richieste entro il prossimo 31 gennaio, inoltrando la domanda esclusivamente tramite PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.gonnostramatza.or.it).

