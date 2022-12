Domani, a partire dalle 17 presso l’aula consiliare del Municipio di Gonnostramatza, in via Carboni, verrà presentato il volume “Gonnostramatza attraverso i secoli: dalla preistoria all’età moderna”.

Il lavoro è il risultato del progetto di archeologia, denominato “Gonnostramatza Project”, portato avanti dalle Università di Cagliari e Granada e portato avanti grazie al contributo della Fondazione Sardegna e il co-finanziamento del Comune di Gonnostramatza. Un progetto nato nel 2016 e portato avanti nel corso degli anni con attività che sono andate oltre i semplici scavi.

Attraverso il volume dedicato alla storia del paese, si vuole andare oltre la semplice indagine del territorio e una mappatura dei siti, ma ci si è posto l’obiettivo di portare avanti anche la realizzazione e la stesura di un testo di divulgazione scientifica, accessibile non solo agli esperti, ma anche ai semplici cittadini. Il volume che verrà presentato domani è stato curato dal professore di archeologia Roberto Cicilloni dell’Università di Cagliari, da Marco Cabras dell’Università di Granada e da Cristina Concu, archeologa di Gonnostramatza.

Non solo, all’interno dello scritto saranno presenti anche altri contributi, fatti a titolo gratuito, da parte di esperti sul tema. In seguito alla presentazione, una copia del volume verrà consegnata ad ogni famiglia di Gonnostramatza e, in seguito, sarà disponibile anche per chi ne dovesse far richiesta.

