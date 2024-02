Il Comune di Gonnosnò ha aperto i termini per la presentazione delle istanze per la concessione di contributi a sostegno delle famiglie con minori dai 3 ai 36 mesi. Bambini che frequentano asili nido o micronidi o servizi per la prima infanzia fuori dal territorio comunale.

Il sostegno è riferito all’anno 2023. Tra i requisiti per l’ammissione occorre la residenza a Gonnosnò, un indicatore ISEE che non superi i 40mila euro e l’aver sostenuto spese per la frequenza dei propri figli in asili nido, micronidi pubblici o privati nell’anno 2023.

La richiesta di contributo economico potrà essere presentata, entro il prossimo 23 febbraio, via PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it), via mail (protocollo@comune.gonnosno.or.it) o a mano in formato cartaceo, con modulo predisposto dal Comune e tutti gli allegati richiesti, all’Ufficio Protocollo, in Municipio, durante gli orari di apertura al pubblico.

