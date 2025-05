Il Comune di Gonnoscodina ha pubblicato il bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per spese di gestione sostenute dalla attività economiche operanti nel territorio. L’ente comunale, per questo intervento, ha una dotazione finanziaria di poco meno di 12mila euro. Gli interessati potranno presentare la richiesta tramite PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.gonnoscodina.or.it), e-mail ordinaria (protocollo@comune.gonnoscodina.or.it), o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune secondo gli orari previsti per il pubblico. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 30 maggio.

