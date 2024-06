Nuovo sito per il Comune di Gonnoscodina. Nelle scorse settimane, infatti, l’ente ha adottato la nuova versione che permetterà al cittadino di presentare on line delle domande agli uffici, prenotare un appuntamento o accedere ai servizi.

Adottando la nuova versione di sito web, l'amministrazione comunale mette a disposizione dei propri cittadini nuovi servizi in forma completamente digitale, attivabili in autonomia dal cittadino senza la necessità di recarsi agli sportelli. Per la realizzazione, sono state adottate le metodologie ed i modelli predisposti dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in particolare da Designers Italia; con lo stesso metodo, altri servizi verranno attivati in futuro.

Il cittadino potrà fruire dei servizi erogati dagli Enti Pubblici in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e tramite SPID, anche attraverso dispositivi mobili. Avrà così a disposizione un ambiente in cui potrà trovare informazioni più comprensibili sui servizi di cui ha bisogno, la possibilità di prenotare un appuntamento con un ufficio comunale, autenticarsi attraverso SPID per poter inviare una pratica, rimanere aggiornato attraverso l'e-mail sullo stato di avanzamento della sua domanda, fino ad ottenere la risposta finale. La realizzazione del nuovo sito web e dei servizi digitali per il cittadino è stata resa possibile grazie ai finanziamenti previsti nel PNRR, rivolti a Innovazione, Digitalizzazione e Sicurezza nella PA, in particolare a “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”.

