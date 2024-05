Si ripete anche quest’anno, a Gonnoscodina, l’appuntamento con “Pro is moris de is cogas”, organizzata dalla locale associazione “LiberoS amanti della natura”.

Domenica si terrà un’intera giornata a contatto con la natura, con l’escursione in mezzo al verde del territorio, alla scoperta delle erbe officinali con esperti botanici che accompagneranno gli appassionati lungo i sentieri delle streghe.

L’occasione, per gli amanti delle escursioni, di incontrarsi e fare una passeggiata ecologica in mezzo alle distese verdi presenti nel territorio comunale. Il programma prevede, alle 8.30, la partenza dalla piazza della Chiesa di San Sebastiano. Al termine, alle 12.30 ci sarà la sosta per il pranzo collettivo, al sacco, in località “Pala Funtana”.

Quello in programma domenica è ormai un appuntamento diventato data fissa, al quale, generalmente, partecipano in maniera numerosa gli appassionati della natura di Gonnoscodina e dintorni.

© Riproduzione riservata