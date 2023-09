L’obiettivo è dare nuova linfa alla Pro loco del paese. È questo l’intento dell’amministrazione comunale di Gonnoscodina che, assieme al vecchio gruppo operativo, vorrebbe nuovamente renderla operativa attraverso una campagna soci e il rinnovo degli organi dell’associazione.

“L’amministrazione comunale – afferma il sindaco Luciano Frau - si è fatta promotrice e da stimolo per la ricostituzione, perché rappresenta uno strumento importante per la promozione di molte attività in campo turistico, culturale e per la promozione del territorio”.

La Pro loco di Gonnoscodina è attiva dal 1990 e nel corso dei suoi 33 anni di vita ha organizzato numerose manifestazioni; l’ultima in ordine di tempo la “Sagra della Fregola”, ma in passato anche l’appuntamento con il carnevale e, in collaborazione con i comitati del paese, le più importanti feste religiose tradizionali, di animazione natalizia e i concerti. Attualmente il presidente della Pro loco è Delio Ibba

