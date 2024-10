L’Ufficio Ascot della Struttura per l’Integrazione Ospedale-Territorio della Asl 5 di Oristano ha comunicato gli aggiornamenti dei turni degli ambulatori straordinari di comunità territoriali nei comuni della provincia. Tra questi anche gli orari delle sedi di Gonnostramatza, Pompu e Siris. A Gonnostramatza, i turni dell’Ascot di via Diaz, a ottobre, si svolgeranno giovedì 10 dalle 8 alle 13, martedì 15 dalle 14.30 alle 19.30, mercoledì 23 dalle 15 alle 20 e martedì 29 dalle 14.30 alle 19.30. Il servizio è a disposizione degli abitanti di Gonnostramatza, Gonnoscodina, Masullas, Pompu e Siris. A Pompu, nel mese di ottobre, l’ambulatorio di piazza Capitano Leo sarà aperto lunedì 7 e 21, dalle 14 alle 19.

A Siris, infine, l’Ambulatorio straordinario di via Nazionale 19, sarà a disposizione dell’utenza lunedì 14 e 28 dalle 14 alle 19. Il servizio è a disposizione anche degli abitanti di Masullas e Gonnoscodina. Sono attualmente 33 gli Ascot attivi nella provincia di Oristano. I cittadini privi del medico di famiglia possono recarsi gratuitamente presso gli ambulatori straordinari, muniti di tessera sanitaria e della documentazione sanitaria relativa a farmaci e prescrizioni specialistiche per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.

© Riproduzione riservata