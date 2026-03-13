Un racconto dove l'ingegneria diventa arte. L'idrovora di Sassu, l'unico monumento della provincia di Oristano che aprirà le sue porte in occasione delle Giornate Fai di Primavera, l'iniziativa del Fondo per l'Ambiente Italiano che ogni anno permette di scoprire luoghi solitamente inaccessibili al pubblico. L'appuntamento è per il 21 e il 22 marzo ad Arborea. "Sarà un'esperienza d'eccezione, poiché si tratta di una struttura chiusa e accessibile solo agli operatori, essendo ancora in funzione fin dalla sua accensione, avvenuta 92 anni fa - fanno sapere dalla delegazione Fai di Oristano - - Il percorso sarà impreziosito dai racconti di narratori d'eccellenza, ingegneri, storici dell'arte, architetti, tecnici e biologi, che sapranno restituire il respiro storico, architettonico e funzionale di questo luogo, la cui importanza è strategica e rappresenta una testimonianza preziosa di un passaggio architettonico fondamentale". Le visite inizieranno alle 10 e termineranno alle 17:30. La visita dura circa 45 minuti. La struttura si trova lungo la strada Provinciale 49.

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