Sono stati raccolti 930 farmaci, pari a un valore di oltre 8 mila euro. L’iniziativa nazionale delle Giornate della Raccolta del Farmaco è stata un successo anche nella provincia di Oristano, dove hanno aderito dieci farmacie.

Il progetto, promosso dal Banco Farmaceutico, aveva l’obiettivo di fornire gratuitamente medicinali a persone in condizioni di povertà sanitaria grazie alle donazioni dei cittadini, che nei giorni scorsi si sono recati per acquistare uno o più medicinali da banco.

I farmaci raccolti sosterranno diverse realtà benefiche del territorio provinciale: la Croce Rossa Italiana, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, l’associazione Odv e la Caritas Diocesana. «Donare un farmaco è un gesto semplice e può essere determinante per la salute di chi non può permetterselo – ha dichiarato il presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Sergio Dainotti – inoltre contribuisce in maniera importante al bene di chi lo riceve, ma anche di chi lo dona, perché in fondo compiere il bene è una parte inscindibile della legge scritta nel cuore di ogni persona. La gratuità è una dimensione essenziale della nostra anima». Ha partecipato alla raccolta anche la sezione della Lilt. «L’iniziativa ha riscontrato un buon successo e sono tante le persone che sono venute a donare uno o più medicinali da banco per le persone in condizione di povertà - ha detto la presidente della Lilt oristanese Eralda Licheri - Donare un farmaco è un gesto semplice che può essere determinante per la salute di chi non può permetterselo».

