Giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando di Nuoro, che dal primo pomeriggio sono intervenute per domare vari incendi scoppiati nei territori di Macomer, Suni, Sindia e Borore. E si registrano anche ingenti danni. 

Tra Marghine e Planargia hanno operato la squadra 7A del distaccamento  di Macomer, la squadra 1A della sede centrale di Nuoro e le squadre dei distaccamenti di Bono e Cuglieri, inviate rispettivamente dai comandi di Sassari e Oristano.

Tra gli interventi di maggiore rilievo quello sull’incendio che ha interessato un’azienda tessile  nella zona industriale di Suni, dove le fiamme hanno raggiunto l’area perimetrale dello stabilimento e il parcheggio interno: sono rimaste distrutte cinque auto e un container.  Complessivamente a Suni hanno quindi operato 25 uomini con dieci mezzi al seguito.

I vari focolai risultano essere sotto controllo, anche grazie al lavoro di due elicotteri della flotta regionale e di diverse squadre del Corpo Forestale, barracelli e volontari.

