A Ghilarza sono iniziati da qualche giorno i lavori di bitumatura in diversi tratti della viabilità urbana e altri interventi partiranno nell’arco di qualche settimana.

A disposizione denari per 450mila euro, arrivati dalla Regione.

Con una prima tranche di 300mila euro si sta intervenendo sulla via Matteotti, nel Corso Umberto nel tratto compreso tra l’incrocio dell’ospedale e la via Nessi. Si sta bitumando anche via Alghero, la via De Gasperi dal piazzale della fontana sino al poliambulatorio e tutta via Einaudi.

Con i soldi del ribasso si proseguirà con un altro tratto di via Matteotti e una piccola parte del centro storico.

Ai blocchi di partenza anche i lavori che interesseranno l’ingresso al paese da Caredda. In questo caso il Comune dispone di 150mila euro, somme con le quali si procederà alla bitumatura della strada sino al tratto fatto anni fa. Prevista anche la sostituzione de guardrail.

«Ghilarza ha ben 56 chilometri di strade bitumate. Questi sono due interventi importanti che consentiranno di intervenire nelle zone tra le più danneggiate. Va precisato che verranno impiegate risorse importanti che chiaramente di proprio i Comuni non sono in grado di garantire», spiega il sindaco Stefano Licheri.

© Riproduzione riservata