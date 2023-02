Appello del canile di Ghilarza per regalare una vita migliore ad uno degli amici pelosi che nei mesi scorsi si è aggiunto agli ospiti del rifugio. Axel, 10 mesi, soffre dalla nascita di una grave displasia congenita bilaterale.

Un problema non da poco. Flavia Carta, presidente dell’Associazione I miei amici che gestisce il canile spiega infatti: «Questo non gli permette di correre e nemmeno di stare troppo in piedi per giocare e fare movimento. Ha solo 10 mesi e tutta la vita davanti, ma non può affrontarla in queste condizioni. Con la crescita e lo sviluppo può solo peggiorare ed è per questo che non possiamo più aspettare».

Ma intervenire non è semplice: per operarlo e risolvere con delle protesi ad entrambe le anche occorrono 7mila euro, denaro di cui il rifugio non dispone. Ecco allora l’idea di lanciare una raccolta fondi per regalare ad Axel un’esistenza migliorare e rendere anche più fattibile una futura adozione.

«Chiediamo l'aiuto di tutti in modo che Axel possa riprendere a camminare e a crescere con serenità», afferma Flavia Carta. Quindi racconta: «Axel è stato trovato cucciolo a Santu Lussurgiu, era in condizioni pessime. Una ragazza l’ha notato ed è stato portato qua in rifugio».

Dopo poco tempo è stato evidente il problema. «Abbiamo contattato una clinica di Cremona, ma occorrono solo per operarlo 7mila euro. Stiamo cercando di capire se c’è qualche possibilità di operarlo in Sardegna, ma al momento non sembra. Ci occorre aiuto», conclude Carta sulla sua pagina Facebook (dove ci sono tutti i dettagli per aderire alla raccolta fondi). Ora Axel, uno splendido cucciolone bianco, è sotto antidolorifici e integratori, ma con un intervento e tanta solidarietà potrà avere una vita migliore.

