Sempre più grave la situazione a Ghilarza e nel territorio sul fronte della medicina generale. Oltre 6500 pazienti senza medico e l’Ascot che serve 10 paesi con aperture non garantite tutti i giorni.

Ma questa è solo una faccia della medaglia. L’altra è pure peggio: in un territorio che conta tantissimi anziani (molti allettati) non poter fare affidamento su un medico che possa seguirli a domicilio è un dramma.

Temi snocciolati in Consiglio a Ghilarza che, su richiesta del consigliere Renato Giovannetti, si è trovato ancora una volta a discutere di sanità. Si vuole sollecitare la Asl per sbloccare alcune situazioni, ad esempio non si capisce il perché da mesi tre medici in pensione abbiano presentato domanda per gli Ascot e ancora non hanno avuto risposta.

E il sindaco Stefano Licheri si è impegnato a chiedere un incontro urgente con la manager Cattina. L’Assemblea civica ha quindi deliberato di chiedere alla Direzione generale della ASL 5 di Oristano "di adottare tempestivamente apposito atto deliberativo finalizzato all’attivazione del servizio di visita domiciliare per i pazienti allettati o impossibilitati alla deambulazione residenti nel territorio comunale, al fine di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria”.

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