Singolare furto a Ghilarza. Dal galoppatoio comunale sono stati letteralmente smontati e portati via ben 12 box per i cavalli. Un danno che si aggira sui 24 mila euro, considerato che ad oggi si spenderebbero circa 2000 euro a box per riacquistarli. Una situazione quasi surreale, accaduta non si sa bene quando e scoperta solo mercoledì nella cittadina del Guilcier, quando il sindaco Stefano Licheri è stato avvisato dell’accaduto.

E questo pomeriggio il primo cittadino ha formalizzato la denuncia in caserma. Le strutture, realizzate in metallo e rivestite di pannelli in legno, erano tassellate lateralmente: oggi rimane solo il capannone vuoto e a guardarlo si resta sgomenti. Tanto più a pensare che portare via i 12 box sicuramente ha richiesto tempo da parte di chi ha commesso il furto.

«Dispiace il danneggiamento e il furto della cosa pubblica. E non deve dispiacere solo agli amministratori, ma all’intera cittadinanza perché questo era un bene della collettività. Si sta rubando agli stessi cittadini. Sto presentando denuncia per questo grave atto», dice il sindaco Licheri.

