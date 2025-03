A Ghilarza niente contributi per le associazioni del paese e per la compagnia barracellare e monta la protesta. Nei giorni scorsi i consigli di minoranza del gruppo "Uniti per Crescere" Eugenia Usai, Alessandro Piras, Federico Fodde e Roberto Schirra hanno presentato un’interrogazione al sindaco Stefano Licheri e alla Giunta. “Tra le previsioni di spesa sono state completamente abbattute le risorse per contributi alle associazioni , contributi alla compagnia barracellare, nonché diverse altre spese che storicamente sono state sempre garantite dall’Amministrazione comunale”, scrivono i consiglieri di opposizione. Quindi chiedono di sapere: “Come sia stato ripartito il fondo unico regionale per l’annualità 2025 e come era ripartito nell’annualità 2024, dato che nel 2024 sono stati regolarmente riconosciuti i contributi alle associazioni e alla compagnia barracellare”. Inoltre vogliono sapere: “Quali siano le nuove spese che hanno determinato tale scelta”. Il sindaco Licheri spiega: “Abbiamo avuto un mancato introito dell’Imu per 100 mila euro. Per ora siamo stato costretti a fare questi tagli, poi si vedrà se con gli accertamenti arriveranno maggiori somme. Dobbiamo inoltre aspettare il rendiconto per capire se ci sono delle somme di avanzo che possiamo utilizzare”.

