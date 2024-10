Nuova possibilità per le famiglie e gli studenti che non hanno avuto modo di inoltrare entro i termini la richiesta per il buono libri.

Il Comune di Ghilarza informa infatti che, dando seguito ad una nota della Regione, è stata disposta la riapertura straordinaria dei termini per la presentazione di eventuali fabbisogni comunali aggiuntivi relativi esclusivamente al buono libri per l’anno scolastico 2024/2025.

La richiesta potrà essere inoltrata entro il 25 ottobre. Il buono libri è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità inferiore o uguale a 20mila euro.

Possono presentare la domanda il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione comprovante la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo (con ricevute, fatture, scontrini, da cui risulti l'oggetto dell'acquisto e l'avvenuto pagamento).

Non è possibile chiedere il buono libri se l'acquisto è avvenuto tramite Carta del docente, Bonus cultura, Carta Postepay Borsa di Studio).Bando

