Atleti di nuovo in pista a breve a Ghilarza. Dopo anni di stop forzato, dovuto ad un contenzioso con la vecchia ditta e la conseguente rescissione del contratto, ripartiranno a breve i lavori per la sistemazione della pista di atletica il cui appalto è seguito dall’Unione dei Comuni del Guilcier.

«È stata inviata la lettera commerciale per la firma del contratto, sarà una ditta di Ghilarza a eseguire ora i lavori e questo ci rincuora – spiega il sindaco Stefano Licheri -. La vecchia ditta praticamente non ha eseguito quasi nessun intervento, giusto rimosso la recinzione e provveduto a intonacare alcuni muri di alcuni muri».

Previsto il rifacimento completo di tutta la pista in terra battuta, delle cordonate in cemento prefabbricato, scavi per drenare le zone che si allagano, la sistemazione dell’illuminazione e di uno spazio dedicato ai parcheggi.

A disposizione c’erano poco più di 200mila euro e buona parte devono essere ancora spesi. Licheri prosegue: «In tutto l’Alto oristanese non esiste una pista a norma. Abbiamo cercato di reperire dei finanziamenti appositi, ma non sono arrivati. Ora vogliamo creare le condizioni perché questo in futuro possa avvenire, eliminando il vecchio caseggiato fatiscente che si trova in mezzo».

La capogruppo della minoranza Eugenia Usai commenta: «Abbiamo appreso che qualche giorno fa è stato sottoscritto il contratto di affidamento dei lavori della pista di atletica. Finalmente a questo punto, dopo ben tre anni di attesa, i lavori avranno inizio».

