Conto alla rovescia a Ghilarza per i festeggiamenti in onore di San Raffaele, nel novenario campestre di San Serafino a pochi chilometri dal paese dal Guilcier.

Giovedì 16 ottobre i fedeli accompagneranno infatti il simulacro di San Raffaele nel novenario a lui dedicato: si partirà dalla parrocchia dopo la messa fissata per le 18. Tutte le sere poi, alle 19, nel novenario saranno celebrate la messa e la novena.

Il 18 e il 25, seguendo la tradizione, i novenanti porteranno muristenes per muristenes la statua del Santo intonando i caratteristici canti dei gosos. Rientro in parrocchia domenica 26 ottobre. Ricco il programma dei festeggiamenti civili organizzati dal comitato. Si apriranno il 17 con lo spettacolo dei Dilliriana.

Sabato 18, sindaco di Scraffingiu in “Bella bella e sa minigonna”. Domenica 19, nel pomeriggio, animazione per bambini e poi Fantasias de ballos, il 20 karaoke, il 21 una commedia e il 22 giochi in piazza che vedranno sfidarsi i quattro novenari di Ghilarza. Il 23 ottobre cena in piazza e a seguire spettacolo di musica folk. Venerdì 24 serata di canti e balli con varie coppie di gruppi folk, tenores e suonatori. Sabato 25 si chiude con il pranzo dei novenanti e di notte con il gruppo Balla de ballade bois.

