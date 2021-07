Furto sventato a Is Arutas. I ladri di sabbia sono stati sorpresi in flagrante grazie alla segnalazione di un bagnante. Sul posto sono intervenuti due ufficiali e due agenti della compagnia barracellare di Cabras che hanno trovato i due turisti siciliani mentre sistemavano in macchina gli zaini con all’interno i preziosi granelli di quarzo inseriti in due bottiglie e una ciotola di plastica, per un peso totale di 3 chili e 600 grammi.

I due sono stati sanzionati per mille euro.

(Ansa)

"Purtroppo come tutti gli anni dobbiamo fare i conti con chi cerca di prelevare un patrimonio importante che caratterizza i nostri mari. Il servizio di Pronto Spiaggia si rivela ancora una volta un prezioso alleato - dice il sindaco Andrea Abis -. Poter contare sulla collaborazione dei tanti volontari che sostengono l'attività e il monitoraggio costante delle forze dell'ordine non solo è indispensabile per evitare numerosi furti, ma assume anche un alto valore civico a favore del nostro territorio". "Siamo consapevoli dell'unicità del litorale cabrarese e proprio per questo motivo è nostro dovere proteggerlo, affinché chiunque possa avere il privilegio di visitare e godere della bellezza delle spiagge di quarzo - ha aggiunto il primo cittadino -, se tutti prelevassero un po' di sabbia come souvenir, presto le nostre spiagge scomparirebbero".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata