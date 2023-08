Incidente stradale ieri sera sulla provinciale 68, all'altezza del bivio di Ollastra.

Una Daewoo Matiz, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada.

A bordo un uomo sui 65 anni, estratto dalla macchina dai Vigili del fuoco di Oristano, giunti sul posto con due mezzi, e posizionato sulla spinale in collaborazione con il servizio sanitario arrivato con l’autoambulanza.

Sono intervenute anche le forze dell'ordine.

(Unioneonline/D)

