La Lilt di Oristano non molla e ripropone il corso gratuito dal titolo “Hai mai pensato di smettere di fumare?”, giunto alla terza edizione. L’obiettivo è sempre la stesso: tentare di far dimenticare le sigarette a chi ha il vizio del fumo: pericoloso per la salute.

Il programma online è rivolto a tutta la popolazione che ricade nel territorio di competenza delle Lilt di Oristano, Cagliari e Nuoro. Chi vuole aderire all’iniziativa de contattare il referente di zona entro il prossimo 22 aprile e non oltre, inviando un messaggio con scritto “Gruppo disassuefazione fumo”, seguito dal proprio nome e cognome.

Per Oristano il numero è 3498303844, per Cagliari 3486016340, per Nuoro 3473208583. In una fase successiva gli interessanti verranno contattati per fissare un primo colloquio individuale. Assieme verrà deciso quale percorso intraprendere.

