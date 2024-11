I rami di un albero hanno fatto da paracadute. Così i sette cuccioli di pastore maremmano, che erano stati lanciati dal ponte di Fordongianus, si sono salvati. I cagnolini sono stati recuperati dagli agenti del corpo forestale della stazione di Villaurbana e sono stati affidati al Comune.

L’episodio è accaduto ieri: qualcuno per liberarsi della cucciolata ha pensato bene di rinchiudere in un sacco i sette cagnolini e di lanciarlo nel vuoto da un ponte. Il sacco però è finito su un albero ed è rimasto incastrato fra i rami. Un casualità che si è rivelata determinante per salvare i cuccioli: un uomo ha sentito i lamenti e subito ha avvisato la forestale.

I cuccioli salvati dalla forestale (foto concessa)

Gli agenti si sono precipitati sul posto e sono riusciti a recuperare il sacco e a mettere in salvo i sette fratellini. I cuccioli sono stati affidati all’amministrazione di Fordongianus che li ha in custodia in attesa di trovare una famiglia.

