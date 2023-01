L’esecutivo comunale di Fordongianus chiede all’assessore alla Sanità Carlo Doria attenzione sulle scelte che si faranno sul riordino del sistema di soccorso di primo livello, costituito anche dalla rete dei medici di base e dai presidi delle guardie mediche.

Troppo particolare la casistica della cittadina termale dove, accanto ad una popolazione inferiore ai mille abitanti, i numeri dei potenziali utenti che potrebbero avere necessità del medico sono ben altri visti i flussi turistici che interessano il paese data la presenza del sito archeologico delle terme romane, del centro termale con annessa struttura alberghiera, di una rete di bed &breakfast, dell’oasi naturalistica sulle sponde del tirso e di tanti camperisti. Ecco allora che l’esecutivo Pischedda ha voluto mettere nero su bianco queste preoccupazioni, approvando un ordine del giorno.

«Fordongianus costituisce un'importante centro turistico con una forte capacità attrattiva in grado di generare una rilevante massa fluttuante di persone accertabili attraverso il rilevamento dei dati forniti dai centri di informazione turistica e dalle strutture ricettive locali, che può essere oggetto di interventi sanitari di primo livello in qualsiasi momento giornata», sottolinea il documento approvato. L'esecutivo si dice pronto anche a fornire all'assessore i dati necessari per definire l'entità della popolazione fluttuante. Solo nell’ultimo trimestre del 2022 si sarebbero registrati infatti oltre 14.000 presenze.

