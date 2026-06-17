Giurerà per la sua quarta volta consecutiva da sindaco sabato a Fordongianus Serafino Pischedda. Il primo cittadino ha infatti convocato il Consiglio comunale per sabato 20 giugno alle 11. Intanto è già stata definita la squadra che l’affiancherà nel corso del suo quarto mandato. Come vicesindaco Serafino Pischedda ha voluto Lussorio Murgia, con lui in Amministrazione dal 2010 e già sindaco di Fordongianus.

Murgia sarà anche l’assessore Bilancio, Turismo e Rapporti con le Associazioni. Pinuccia Dessì è l’assessora ai Servizi Socio-Assistenziali. Infine, Riccardo Cocco guiderà l’assessorato ai Servizi Tecnologici e Manutenzione del Patrimonio Comunale. «È’ una Giunta di esperti. Lussorio Murgia è già stato sindaco e segue da tantissimo tempo la vita amministrativa, stessa cosa per Pinuccia Dessì. Riccardo Cocco, consigliere nella passata legislatura, ha sempre dimostrato grande impegno nelle associazioni di cui fa parte e sono certo farà altrettanto in Giunta», dice Pischedda. La sua scelta è stata poi quella di assegnare delle deleghe ai singoli consiglieri.

«La speranza è che i giovani possano misurarsi con l’esperienza amministrativa seguendo una materia specifica. È importante che tutti si sentano parte attiva e coinvolti», chiude il sindaco. Edoardo Bellana si occuperà quindi di Servizi Turistici, Filomena Dessì di Politiche giovanili, Gianluca Flore d Manifestazioni ed Eventi. E ancora Fabio Foddis di Viabilità rurale, Vera Frau di Riqualificazione Urbana, Federica Oppo di Cultura e attività di comunicazione e Informazione, infine Paolo Zedda di Verde pubblico.

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