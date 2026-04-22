A poche settimane dalla presentazione delle liste sembra che stavolta a Fordongianus in campo sceda una sola lista. A guidarla il sindaco uscente Serafino Pischedda che punta quindi al quarto mandato consecutivo. Quarantotto anni, funzionario pubblico, Pischedda ricopre l’incarico di primo cittadino dal 2010. “Ci ricandidiamo perché ci sono tutta una serie di cose da portare a termine che ancora non si sono concluse per lungaggini burocratiche. Si tratta di opere molto importanti alle quali teniamo molto molto e vorremmo vedere realizzate. Penso alla realizzazione della casa di riposo, alla bretella di collegamento della 167, all’acquisto del terreno di via Berlinguer con la conseguente apertura della strada”, spiega Pischedda. E aggiunge: “La lista con la quale ci presenteremo sta cercando di portare avanti un gruppo che ha già esperienza con innesto di giovani e volti nuovi che possano dare continuità al progetto amministrativ.”. Degli uscenti nella nuova lista ci saranno gli assessori Pinuccia Dessì e Giovanni Luca Flore ed ancora gli attuali consiglieri Lussorio Murguia, Filomena Dessì, Riccardo Cocciìo e Paolo Zedda. E poi ci saranno delle new entry. In questi giorni si stanno definendo gli ultimi dettagli,

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