A Fordongianus la Giunta guidata dal sindaco Serafino Pischedda ha dato indirizzi agli uffici per il nuovo bando destinati all’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto e ristrutturazione di case, misura destinata ai Comuni con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

In particolare saranno integrate le risorse relative all’annualità 2024 con quelle assegnate dalla Regione per l’annualità 2025.

Verrà pubblicato un unico bando a scadenze temporali dilazionate. Restano gli stessi requisiti di ammissione al contributo.

