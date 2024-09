A Fordongianus si sta procedendo con la sostituzione del tetto in lamiera nelle scuole del paese dove da qualche tempo è danneggiata la copertura tanto che nei mesi scorsi si è creata parecchia umidità e pioveva quasi dentro. Altra situazione che presentava delle criticità era quella del tetto della biblioteca, seriamente danneggiato dal forte vento che ha caratterizzato i primi giorni di novembre dello scorso anno.

In questo caso si sta procedendo con la sostituzione delle tegole danneggiate. A disposizione del Comune 50 mila euro trasferiti dal Ministero con i fondi del Pnrr. “Si tratta di manutenzioni che si rendono necessarie negli edifici comunali. Non sempre si hanno le risorse a disposizione per intervenire nei tempi giusti, ma nelle scuole era necessario provvedere a questi interventi con urgenza in previsione dell’avvio dell’anno scolastico”, sottolinea il sindaco Serafino Pischedda.

