Sarà un fine settimana tra i libri e gli ultimi falò nei comuni della Marmilla. Un doppio appuntamento, infatti, è atteso a Sini e Gonnosnò. A Sini, oggi alle 16.30, nella Scuola dell’Infanzia, ci sarà la presentazione dei due libri di Vittorio Sanna: “I 10 pilastri della formazione” e “Figli della paura”. L’appuntamento, al quale sarà presente l’autore, è organizzato dall’istituto comprensivo di Ales. S

empre a Sini, domani, alle 17, in piazza Eleonora d’Arborea, il falò di Sant’Antonio, San Sebastiano e Santa Chiara, grazie a Pro loco e Comune. Chiusura con cena a base di pane, salsiccia arrosto e ceci in umido, oltre al chitarrista Ignazio Cadeddu. Anche a Gonnosnò i falò, tra devozione e tradizione. Domani, grazie al comitato di San Sebastiano, a partire dalle 17 la Santa Messa; alle 17.45 il canto del rosario in lingua sarda, a cui seguirà, alle 19, la benedizione ed accensione del falò. Alle 19.15 i fuochi d’artificio e chiusura con balli sardi e degustazione di prodotti tipici locali. Domenica, alle 10.30, la processione, seguita dalla Messa.

