La finanziaria regionale ancora non c'è e, in attesa che approdi in aula per la discussione, il consigliere regionale oristanese Emanuele Cera è firmatario, insieme al gruppo di Fratelli d'Italia, di una serie di emendamenti che riguardano l'Oristanese, in particolare per agricoltura, zootecnia, pesca, strade e artigianato.

Per quest'ultimo settore, in particolare, c'è la richiesta di destinare 100 mila euro a testa per la Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna di Mogoro e la Mostra dell’Artigianato Sardo «Tessingiu» di Samugheo. «Considerato che ancora non si ha la certezza di un contributo vincolato», spiega Cera, «esiste la forte preoccupazione da parte delle amministrazioni comunali di non poter disporre delle risorse per tempo e attuare la programmazione nei tempi previsti.»

Per Samugheo, inoltre, si chiede un trasferimento al Comune di 585 mila euro per la messa in sicurezza degli attraversamenti in via Kennedy, situata nella circonvallazione nord, e per la realizzazione di parcheggi al servizio del poliambulatorio, molto frequentato per le visite specialistiche da tutta la provincia e non solo.

Per valorizzare il patrimonio zootecnico della Sardegna, Cera propone, inoltre, un contributo di 100 mila euro al Comune di Ollastra per la realizzazione della storica fiera del bestiame di San Marco e della mostra regionale delle razze autoctone sarde.

