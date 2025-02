Terminate le feste natalizie già si pensa a quelle primaverili. La Pro loco di Arborea è al lavoro per l'organizzazione dell'edizione 2025 della Fiera dell'Agricoltura. L'evento è in programma mercoledì 30 aprile e giovedì primo maggio.

Negli stessi giorni andrà in scena anche la tradizionale Mostra regionale allevatori e quella dei bovini di razza Frisona Italiana, giunta alla numero 41. Nell'organizzazione degli eventi sono coinvolti il ​​Comune di Arborea, la Tre A, la Cooperativa Produttori, la banca di Arborea e l'associazione Regionale Allevatori. I visitatori potranno ammirare anche la Mostra mercato delle macchine per l'agricoltura e partecipare alla Sagra delle fragole che quest'anno compie 37 anni. E poi non mancherà "Floroviva" e l'ormai consueto appuntamento gastronomico a Tavola in Fiera con i prodotti di Arborea. Diversi gli ulteriori momenti di intrattenimento che verranno curati dalla Pro Loco. In una recente riunione del consiglio direttivo, l'associazione ha discusso sui diversi aspetti operativi che interessano la due giorni fieristica.

«Aspetti - spiega il presidente della Pro Loco Paolo Sanneris - che verranno ulteriormente approfonditi nel corso di una riunione che coinvolgerà i gruppi di lavoro impegnati nell'allestimento e gestione delle rassegne».

La segreteria organizzativa sarà operativa a partire da lunedì prossimo 17 febbraio al centro fieristico. Sarà attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30.

