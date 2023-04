Dopo la serie di attività culturali che hanno accompagnato l’evento, domani è in programma l’inaugurazione ufficiale della Fiera di San Marco 2023, a Ollastra.

«La Fiera del Bestiame – commenta il sindaco Osvaldo Congiu – incarna la storia, l’economia e la società di ciascun cittadino di Ollastra. Da quasi due secoli è un appuntamento economico e sociale di riferimento non solo il Campidano».

Ad anticipare la Fiera del Bestiame, come detto, un fitto calendario di attività culturali, laboratori per i ragazzi e giornate dedicate alle produzioni agroalimentari del territorio. Domani l’apertura della storica Fiera (primi documenti risalenti al 1839). Alle 8 la Santa Messa e l’apertura dell’Area Fiera, con la rassegna zootecnica.

Inoltre, via alle visite alle mostre, a curate da Comune con la collaborazione dell’Associazione Il Quadrifoglio, e a quella curata da Roberto Ziranu. Alle 9.30, invece, l’inaugurazione della Fiera, con il taglio del nastro ufficiale alla rassegna. Alle 10 è prevista la processione e la Santa Messa presso la Chiesa di San Marco. Dalle 9 alle 17.30 aperte le visite alle Chiese, a cura del Comune e in collaborazione con la Pro loco e le guide turistiche del progetto “Paesaggi della Bassa Valle del Tirso e del Grighine”. Alle 16.30, in piazza Europa, spettacolo curato dalla Pro loco, Etno Folk “Banderas”, con la partecipazione di Giordana Dessì e Alessandro Nonnis. Alle 21 chiusura con il Dj Set di Mattia Lucente.

