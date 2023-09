Il cane più bello? Fay, un Weimaraner di proprietà di Matteo Casula. Si tratta di una razza canina considerata tra le più nobili, sopratutto per il portamento fiero e regale. Così ha deciso il giudice Jelena Musikic. Fay ha vinto il Best In Show all’Esposizione Nazionale Canina della Sardegna andata in scena a Santa Goiusta al parco di Cirras lo scorso 10 settembre, organizzata come sempre al gruppo Cinofilo Oristanese “Sergio Lapi”.

Una giuria di caratura internazionale si è cimentata, con il proprio autorevole giudizio, alla valutazione di tutti i soggetti presenti all’Expo che sono stati di altissimo livello.

«In generale la risposta in termini numerici è stata molto alta considerando le varie difficoltà di collegamenti verso l’isola - spiega Filippo Cadoni, vice presidente dell’associazione - Essendo diventata da ormai più di trent’anni anni ininterrottamente un’ appuntamento fisso per il territorio e non solo, la risposta degli espositori, del pubblico presente e di semplici curiosi, è stata superiore alle aspettative. La tipicità del parco che accoglie la manifestazione ha consentito agli espositori e al pubblico di poter trascorrere una intera giornata all’insegna della cinofilia immersi nella natura. Sono state apprezzatissime anche le dimostrazioni del Centro Cinofilo riconosciuto Enci Cave Canem – Shardana di Serdiana che hanno destato tanto interesse anche sui tanti bambini presenti nel pubblico».

Ma non solo. Ricorreva anche il ventesimo anniversario della scomparsa del presidente e socio fondatore Sergio Lapi a cui il Gruppo Cinofilo è intitolato e a cui stata dedicata la manifestazione: «Un cinofilo d’altri tempi di poche parole ma incisive - conclude Cadoni - uno dei primi e veri precursori della cinofilia in Sardegna».

