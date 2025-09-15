Fay, un Weimaraner di proprietà di Matteo Casula, è nuovamente sul podio: ha vinto il Best In Show dell'Esposizione Nazionale Canina della Sardegna andata in scena a Santa Giusta al parco di Cirras, manifestazione organizzata come sempre al gruppo Cinofilo Oristanese “Sergio Lapi” in collaborazione con il Comune. Un successo che si ripete: Fay è salito sul primo gradino anche nel 2023. Si tratta di una razza canina considerata tra le più nobili, soprattutto per il portamento regale. Così dicono gli esperti. E così ha deciso una giuria di caratura internazionale che, con il proprio autorevole giudizio, ha valutato tutti i soggetti presenti. Secondo posto per Lady dei Rossomori, pastore tedesco dal pelo corto di proprietà di Davide Pala. Terzo classificato il labrador Emy'S Butterflies Felix di Gianfranco Bellè. “Essendo diventata da ormai più' di trent'anni anni ininterrottamente un appuntamento fisso per il territorio e non solo, la risposta degli espositori, del pubblico presente e di semplici curiosi, è stata superiore alle aspettative - spiega Filippo Cadoni, vice presidente dell'associazione - La tipicità del parco che la manifestazione ha consentito agli espositori e al pubblico di poter trascorrere una intera giornata all'insegna della cinofilia immersi nella natura".

