Emanuele Pilloni, sindaco di Siris, è il nuovo presidente dell’Unione dei Comuni del Parte Montis. Subentra a Moreno Atzei, primo cittadino di Pompu. Dell’Unione, che ha sede a Mogoro, fanno parte, oltre al centro mogorese, anche i comuni di Gonnostramatza, Masullas, Pompu, Simala e Siris. I servizi associati in carico all’ente sono quelli relativi alla raccolta dei rifiuti, il trasporto scolastico, formazione e sportello Suape. “Desidero ringraziare l'Assemblea dei Sindaci per la fiducia accordatami con la nomina a Presidente dell'Unione Parte Montis – è il primo commento di Pilloni - Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità, consapevole dell'importanza del ruolo e delle sfide che ci attendono. Lavorerò con impegno, spirito di collaborazione e ascolto, nell'interesse di tutti i Comuni dell'Unione e delle nostre comunità. Nei prossimi giorni verrà nominata vice-presidente la sindaca di Gonnostramatza, Federica Piras, con la quale sono certo che si instaurerà una proficua collaborazione per portare avanti gli obiettivi condivisi e promuovere lo sviluppo del nostro territorio”.

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