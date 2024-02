Apertura straordinaria a Oristano degli uffici della Asl 5, in vista delle elezioni regionali. Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, ha disposto l’attività di nove ambulatori nei tre distretti per il rilascio delle certificazioni sanitarie per gli elettori che – in condizioni di infermità – hanno bisogno di un accompagnamento per recarsi al seggio elettorale.

Gli interessati dovranno presentarsi domenica 25 febbraio in uno degli hub con un documento di identità valido e la certificazione sanitaria del proprio stato di salute. Saranno operativi gli ambulatori di Oristano, via Carducci 35, al primo piano dalle 11 alle 12; a Cabras in via Tharros 17, presso la guardia medica dalle 12 alle 13; a Simaxis, in via Brancaleone Doria, presso la guardia medica dalle 10.30 alle 11.30; a Samugheo, in via della Pace, presso la guardia medica dalle 9 alle 10. Nel distretto di Ales-Terralba ci si potrà rivolgere agli ambulatori di Ales, ambulatorio di igiene pubblica, via IV Novembre dalle 9 alle 10 Laconi Casa della salute di via Mazzini dalle 10,30 alle 11,30 Terralba ambulatorio di igiene pubblica viale Sardegna 74 dalle 9 alle 10.

Nel distretto di Ghilarza-Bosa ambulatori aperti a Ghilarza, al primo piano dell’ospedale Delogu, in corso Umberto dalle 9 alle 10 Bosa ambulatorio di via Amsicora dalle 11 alle 12. Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione ricorda che le certificazioni sanitarie potranno essere rilasciate solo a coloro a «ciechi, amputati di mano, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità».

