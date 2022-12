Sono stati posizionati nei giorni scorsi i due defibrillatori donati dal gruppo “ I Girasoli”, formato da persone ammalate di tumore, in occasione del loro decimo anniversario di attività.

Si trovano in piazza Parrocchia a Ghilarza presso Casa Badalotti e in una posizione centrale della frazione di Zuri.

«I fondi - evidenzia Maria Lucia Piras - sono stati raccolti durante le “pizzate solidali”, che ci hanno permesso di donare alle nostre comunità strumenti utili per salvare vite umane. Il nostro obiettivo era quello di festeggiare il traguardo dei dieci anni lasciando un segno».

Una partecipazione e generosità delle persone, che hanno anche contribuito all'acquisto del mammografo di ultima generazione per l'Ospedale oncologico di Cagliari e, ancora, all’acquisto di libri per i bambini ospiti del Microcitemico di Cagliari.

Inoltre, è stato dato un contributo economico per l'associazione Merisha For Kenia, utilizzato per la costruzione di una scuola.

Un pensiero anche per i senza tetto della città di Cagliari con la realizzazione, dei piccoli quadratini lavorati a maglia o all'uncinetto che messi insieme hanno formato delle coperte calde consegnate agli inizi di dicembre.

;

© Riproduzione riservata