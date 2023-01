«Chiedo le dimissioni di sindaco di Cabras Andrea Abis dal Cda della Fondazione Mont’e Prama». Parole pronunciate dalla consigliera comunale del Pd cabrarese Alessandra Lochi che intervenire sullo scontro acceso tra il primo cittadino lagunare e la Fondazione.

«Assistiamo con sdegno e costernazione all'avvilente teatrino mediatico a cui, nelle ultime ore, ci hanno costretti il sindaco di Cabras e il presidente della Fondazione Mont'e Prama, con uno scambio di comunicati stampa al vetriolo, che paiono rappresentare un vero e proprio regolamento di conti - si legge in una nota firmata da Lochi - Se questo, davvero, è l'unico modo di comunicare che hanno le due più alte cariche della Fondazione, non posso che esprimere forte preoccupazione, tenuto conto che il sindaco Abis rappresenta il Comune di Cabras, ovvero uno dei soggetti costituenti della Fondazione. È chiaro ed evidente, senza entrare nel merito della vicenda, che il Comune di Cabras, all'interno della Fondazione, non possa più essere rappresentato dal sindaco Andrea Abis, in quanto paiono essere venuti meno i presupposti di carattere ambientale affinché lui possa portare avanti con serenità, il suo incarico. Pertanto - va avanti Lochi - chiedo che Abis faccia un passo indietro e rassegni le proprie dimissioni dalla carica di consigliere del Cda e che si provveda alla nomina di un nuovo rappresentante del Comune. Solo in tal modo potrà essere compiuto il primo passo per ritrovare la lucidità, la serenità e l’equilibrio, indispensabili affinché il Comune di Cabras possa giocare ancora un ruolo da protagonista all'interno della Fondazione».

