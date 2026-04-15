Domenica 10 maggio, ad Asuni, appuntamento con “Asuni Ecologica”, organizzato dal comitato “Santa Vida” 2026, in collaborazione con “Visit Asuni”.

Una giornata all’aria aperta, dedicata alla natura e alla condivisione.

Prevista la passeggiata nelle campagne del territorio, della lunghezza di 7 chilometri e mezzo, tra sentieri e paesaggi suggestivi, accessibile a tutti, con una raccolta simbolica dei piccoli rifiuti lungo il percorso.

A seguire il pranzo a buffet e nel pomeriggio giochi e intrattenimento per tutte le età. Il ritrovo per la partenza della passeggiata è previsto ad Asuni, in piazza Dante, alle 8.30. L’inizio della passeggiata ecologica sarà alle 9. Alle 13 il rientro e il pranzo nei locali delle ex scuole elementari. Nel pomeriggio, infine, giochi e intrattenimento per tutte le età.

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