Attraverso la legge finanziaria approvata dal Consiglio regionale, la provincia di Oristano riceve un’importante iniezione di risorse per il settore culturale. Sono circa un milione e mezzo di euro i fondi destinati a Comuni, musei, parrocchie, Pro Loco e associazioni del territorio, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, supportare le attività associative, restaurare luoghi di culto e incentivare eventi e manifestazioni locali.

Tra i beneficiari il Comune di Busachi e quello di Santa Giusta, ciascuno con 300 mila euro: il primo per la messa in sicurezza dell’antico “Collegiu”, il secondo per completare il sistema museale. Al Comune di Uras, vanno invece 100 mila euro per l’acquisizione di un immobile da destinare a centro culturale.

Fondi anche a Ghilarza, che riceve 150.000 euro, di questo 100 mila vanno all’associazione “Paesaggio Gramsci” per pubblicazioni e convegni, gli altri 50 mila al Comune per l’organizzazione del centenario della ricostruzione della frazione di i Zuri.

A Santu Lussurgiu arrivano 150 mila euro, divisi tra il centro culturale e la Fondazione Hymnos per eventi e attività istituzionali.

A Oristano il Gremio dei muratori riceve 30 mila euro per la manutenzione della chiesa di Santa Lucia e l’associazione Sa Pintadera sempre 30 mila per l’organizzazione della rassegna “Cantos in Sardegna”. Altri interventi a Flussio per l’associazione "Cosinzu de Icireu" che riceve 30 mila euro per la valorizzazione dei manufatti in asfodelo.

A Milis, 50 mila euro vanno alla Land Plants Sardinia per eventi e attività istituzionali, mentre a Neoneli lo storico coro riceve 100 mila euro per il cartellone del cinquantesimo anniversario. In ambito religioso, 50 mila euro vanno alla parrocchia di Mogoro per l’oratorio di San Bernardino. A Sedilo, 40 mila euro sono ripartiti tra l’associazione Coromeu e l’Auser per eventi e seminari su Costantino il Grande.

E ancora: a San Vero Milis (65.000 euro) per il museo civico; Ales (30.000) per il museo del giocattolo di Zeppara; Tramatza (35.000) per un progetto di poesia improvvisata; Terralba (50.000) per la valorizzazione di Marceddì e Aidomaggiore, con 20.000 euro alla Pro Loco per eventi culturali.





